Nieuwe struikelstenen voor vermoorde Joodse gezinnen: "We mogen niet vergeten dat ze overal in Antwerpen woonden"

In Borgerhout, rond het Boelaerpark, worden vandaag vier nieuwe struikelstenen geplaatst. Dat zijn vergulde tegels in de stoep met de naam erop van Joodse mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn door de Duitsers. "Ze herdenken twee koppels die woonden op de Gitschotellei en op de Cruyslei. Chaim Szafran en Hélène Rutzki, en Jacob Saks en Dora Rutzki. De vrouwen waren zussen. De twee echtparen zijn in 1942 naar Auschwitz gedeporteerd en vermoord", zegt Wilfried Defillet, één van de initiatiefnemers van de struikelstenen.

"Jacob en Dora konden hun kinderen in veiligheid brengen en lieten ze onderduiken. De jongste dochter Judith was toen een peuter en woont al heel haar leven in Canada. Vandaag is ze samen met een tiental familieleden naar Antwerpen gekomen voor de inhuldiging van de struikelstenen. Judith is intussen een kranige tachtiger."