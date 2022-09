Tigray-rebellen in Ethiopië zijn bereid tot staakt-het-vuren en vredesonderhandelingen

De Tigray-rebellen schreven voorts in hun aankondiging dat ze "een onderhandelingsteam hebben samengesteld dat klaar is en meteen ingezet kan worden".

AU: "unieke kans" om oorlog te beëindigen

De voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie (AUC), Moussa Faki Mahamat, toonde zich intussen wel verheugd over de bereidheid van de rebellen om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen. De voorzitter ziet het als "een unieke kans" om een einde te maken aan bijna twee jaar oorlog. Voorst dringt hij er bij de rebellen en de regering in Addis Abeba op aan om een onmiddellijk staakt-het-vuren in te voeren.

Oorlog kostte aan duizenden het leven

De Tigray-rebellen zijn sinds november 2020 in oorlog met de Ethiopische regering. Aan de grondslag van het conflict ligt politieke onenigheid, de Tigray-regio erkent de regering van huidig Ethiopische premier Abiy Ahmed niet. Sinds maart geldt er een bestand dat door premier Ahmed werd afgekondigd en waarmee de rebellen akkoord gingen. Maar eind augustus zijn er opnieuw gevechten uitgebroken in de opstandige regio, beide partijen wijzen daarvoor met een beschuldigende vinger naar elkaar. Tot een van de leiders van de Tigray- rebellen gisteravond zei bereid te zijn tot vredesgesprekken. Waarom de rebellen nu toch met de onderhandelingen willen starten, is niet duidelijk.