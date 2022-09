Vaccinatiecentra Pajottenland en Vilvoorde opnieuw open: "De respons is groot"

Ook in Vilvoorde is het vaccinatiecentrum weer open, maar wel op een nieuwe locatie aan de Havendoklaan. Net als in het Pajottenland is er veel respons in Vilvoorde en daar is een logische verklaring voor, zegt Lieve Victor van de eerstelijnszone: "We hebben op dit moment natuurlijk een dankbaar publiek: de ouderen, de mensen met een zwakke gezondheid en mensen uit de zorgsector die het allemaal van dichtbij hebben meegemaakt en die de noodzaak van vaccinatie inzien", aldus Victor.