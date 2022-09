Vijf redenen waarom Oekraïne nu zo snel oprukt (en waarom Rusland nog meer terrein gaat verliezen)

Oekraïne had openbaar al aangekondigd dat het een offensief in het zuiden zou starten, bij de stad Cherson. Dat verplichtte Rusland te reageren en extra troepen te stationeren, die het moest weghalen uit het oosten. Nadien testte Oekraïne met kleine aanvallen de verdediging in het oosten en zocht het gericht naar zwakke linies in de onmetelijke lange frontlijn (970 km). Die zwakke punten, nu vooral in het noordoosten, worden snel uitgebuit door Oekraïne.