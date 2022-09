Vrouw uit Liedekerke veroordeeld omdat ze haar rijverbod heeft genegeerd

Ondanks het rijverbod, stapte de vrouw toch in haar auto. Ze werd betrapt toen ze haar kinderen naar school bracht. Haar advocaat probeerde de omstandigheden te verzachten: “Normaal zou haar broer de kinderen naar school brengen. Maar die had corona en dus moest ze zelf een oplossing vinden. De kinderen gingen toen naar school in Denderleeuw en er is geen goede verbinding met de bus tussen die gemeenten.”