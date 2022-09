Corgi's van de Queen vinden een nieuwe thuis bij prins Andrew (en zijn ex)

De koningin reisde geregeld met (een of enkele van) haar honden. Bij officiële bezoeken in binnen- en buitenland waren ze er dikwijls bij. Legde ze ergens in het Verenigd Koninkrijk een officieel bezoek af, toonde ze ook bijzondere aandacht voor corgi's en voor dieren in het algemeen bij het publiek langs de kant van de weg.

De corgi's zelf waren ook wereldberoemd. Drie van hen, Monty, Willow en Holly speelden mee in het filmpje dat de Queen opnam met Daniel -James Bond- Craig voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012.

Haar liefde voor corgi's werd ook gevierd tijdens het 70-jarige jubileum van haar koningingschap dit voorjaar. 70 corgi's waren uitgenodigd voor een bijeenkomst op Balmoral, de residentie van de koninklijke familie in Schotland. Er was ook een "corgi derby" in Musselburgh.