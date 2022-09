Wielermuseum Koers in Roeselare wil een rode trui van Remco Evenepoel bemachtigen

Gisteren won Remco Evenepoel de Ronde van Spanje. De overwinning zorgde voor een groot moment in de Belgische wielersport. Het wielermuseum Koers in Roeselare hoopt dat moment vast te leggen in het museum met een rood truitje waarmee Evenepoel in de Vuelta reed. “Het lijkt ons fantastisch om dat shirt in onze collectie op te nemen. We zijn er toch al enkele dagen mee bezig om het te bemachtigen”, vertelt Thomas Ameye van het museum Koers.



Of dat zal lukken is nog niet zeker, al gelooft museum erin dat ze het truitje in handen kunnen krijgen. “Vorig jaar organiseerden we een toffe expo in het museum rond 20 jaar Quickstep Cycling Team. We hebben goeie relaties met de ploeg en het is ook een ploeg met echte West-Vlaamse roots. We hopen op een goeie afloop, maar we gaan er zeker voor. Het zal sowieso niet voor meteen zijn, want nu ligt de focus bij Remco op het wereldkampioenschap”, voegt Ameye toe.



Het museum heeft al een aantal stuks van Remco in zijn collectie, waaronder de fiets waarmee hij dit jaar Gullegem Koerse won. Die fiets reist mee in de mobiele koersbus van het museum naar heel wat kermiskoersen. Daar kunnen sportliefhebbers de fiets dan bewonderen.