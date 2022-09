"Mensen met een beperking zijn er niet om jullie beter te laten voelen": komiek William Boeva kritisch voor VTM-programma

Aanleiding voor Boeva's veelgelezen Facebookpost is het nieuwe VTM-programma "Out of office", dat later dit najaar wordt uitgezonden. Daarin brengt acteur Bruno Vanden Broecke vijf mensen die kampen met een burn-out samen op de Emiliushoeve. Dat is een zorgboerderij waar mensen met een beperking aan de slag zijn. Beide groepen bouwen als tijdelijke collega's samen een nieuwe biowinkel uit. "Een mix van twee werelden, waarbij ze leren van elkaar en elkaars kwaliteiten", aldus VTM bij de persvoorstelling van hun najaarsprogramma's.

"Zijn we echt nog op dit punt Vlaanderen? Dat is het equivalent van blanke mensen naar Afrika sturen om daar te zien hoe erg de arme kindjes het daar hebben. Dat maakt mij oprecht kwaad", schrijft Boeva daarover.

"Wij, mensen met een beperking, zwoegen niet jarenlang om onze beperking te aanvaarden in een maatschappij die het ons zo al moeilijk genoeg maakt, om dan daarna een ‘bron van inspiratie’ te zijn. (...) Als jullie echt aan inclusie willen werken, laat dan mensen met een beperking zien in hun sterkte zonder dat die beperking ertoe doet. Laat ons helpen dragen in plaats van gedragen te worden", aldus Boeva, die zijn open brief besluit met dezelfde woorden waarmee hij ze begint. "Zullen we dat afspreken?"