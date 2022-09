159 studenten uit de hele wereld nemen deel aan WK Denksporten voor studenten aan Universiteit Antwerpen

Bezoekers kunnen helaas niet gaan supporteren voor de denksporters. “Het is een echte competitie die gesloten is. Online kan je het wel volgen via livestreams.” Ondanks dat de vakantie nog bezig is, zijn veel studenten toch gemotiveerd om mee te doen aan het WK. “Universiteiten en denksporten vormen een gelukkig huwelijk, dus hebben studenten weinig motivatie nodig. Het is een internationaal gebeuren met echte grootmeesters en studenten op amateurniveau. Voor die laatste groep is dit een uitzonderlijk moment om in competitie te gaan met professionele spelers.”