Bestuurder (18) ontvlucht politiecontroles in Mechelen: geen rijbewijs en onder invloed van cannabis

Bij de wodca-controles afgelopen weekend (alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles) van de lokale politie Willebroek-Mechelen vluchtte een bestuurder weg toen hij de combi's zag op de Guido Gezellelaan in Mechelen. De politie kon de wagen al snel tegenhouden en de bestuurder gaf toe dat hij drie joints had gerookt. De man had geen rijbewijs en was ook al eens veroordeeld door de politierechtbank. De bestuurder moet zich opnieuw verantwoorden voor de politierechter.

De man reed ook met een wagen die in het bezit was van een vriend, die naast hem zat. De betrokkene had cannabis op zak, die in beslag is genomen. De eigenaar van de wagen krijgt een proces-verbaal, omdat hij op de hoogte was dat de bestuurder geen rijbewijs had. De auto is in beslag genomen voor onbepaalde duur.

Een andere bestuurder testte positief voor het gebruik van cocaïne en cannabis en gaf toe dat hij coke gesnoven had. De bestuurder was ook onder invloed van alcohol. Bij controle bleek dat de betrokkene geen rijbewijs op zak had. Dat lag volgens hem thuis, maar dat bleek gelogen. Zijn rijbewijs was eerder al ingetrokken tot november 2023. De auto van de man werd in beslag genomen.

Politie Willebroek-Mechelen nam in totaal 1068 ademtests af. 37 bestuurders testten positief, waarvan twee onder invloed van drugs en twee onder invloed van alcohol én drugs. Zeven rijbewijzen zijn ingetrokken. De controles zijn uitgevoerd in het kader van een verkeersactieplan. De politie laat ook weten dat ze in de nabije toekomst nog acties zullen voeren.