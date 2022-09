Zelenski: "Oekraïense leger heeft 6.000 vierkante kilometer territorium heroverd""

"Sinds begin september hebben we 6.000 vierkante kilometer grondgebied bevrijd, vooral in het oosten en het zuiden. En we gaan nog steeds vooruit", zegt Zelenski in zijn dagelijkse videoboodschap. Zaterdag was er al sprake van 2.000 kilometer heroverd grondgebied.

Het Russische leger liet zaterdag weten dat het zijn troepen in het oosten van Oekraïne aan het hergroeperen is en daarom worden militairen teruggetrokken uit de plaatsen Izjoem en Balaklia. De militairen trekken naar de nabijgelegen regio Donetsk. Rusland wil zich zo verder toeleggen op de regio's Donetsk en Loegansk. In Donetsk wordt momenteel hevig gevochten.

De Oekraïense president bedankte afzonderlijk drie militaire eenheden en prees hun moed in deze operatie die de grootste terreinwinst voor Oekraïne opleverde, sinds de terugtrekking van Russische troepen uit de buitenwijken van Kiev eind maart.

Het Oekraïense leger kondigde eerst een tegenoffensief aan in het zuiden, voordat het de afgelopen week een bliksemsnelle opmars maakte in de regio Charkov, aan de grens met Rusland in het noordoosten van het land, waardoor de Russen gedwongen werden zich terug te trekken naar andere posities.