Vier verdachten opgepakt voor woninginbraken in Hombeek en Leest

Iets eerder op de avond arresteerde de politie nog twee andere mannen, die in een auto door Leest reden. Hoewel ze beweerden op weg te zijn naar Zwolle in Nederland, hadden ze in hun gps toch een locatie in Leest ingegeven. Ook in hun auto werd er materiaal gevonden om in te breken, zoals handschoenen en zaklampen. Een van de twee mannen bleek volgens de politie Europees geseind te staan in een ouder dossier.