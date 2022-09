500 euro energiepremie voor alle kinderdagverblijven

Eén van die opvangouders is Veerle Desimpel in Lombardsijde. “Ik was helemaal verrast toen ik deze middag telefoon ontving van de gemeentelijke diensten. Het is een mooie geste. We zijn heel blij met die premie en ik denk dat ik mag spreken uit naam van al mijn collega’s.” Besparen op energiekosten is geen optie voor Desimpel. “Baby’tjes hebben nood aan warmte en het zal hier zeker niet koud zijn.”