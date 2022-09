‘Transitiehuis’ voor gedetineerden in Gentbrugge mag voorlopig nog niet open

Het ‘transitiehuis’ in Gentbrugge wordt een plek voor gevangenen om zich voor te bereiden op het leven na hun internering. Maar de voorziene opening in 2023 zal niet door kunnen gaan, omdat de organisatie geen vergunning krijgt van het Gentse stadsbestuur. “Het gaat om een technische afkeuring, en geen inhoudelijke. De weigering van de vergunning zegt niets over onze appreciatie ten aanzien van het project”, aldus schepen Filip Watteeuw (Groen). Het dossier was momenteel nog niet volledig, de milieu-effectscreening was bijvoorbeeld nog niet gebeurd, en dat is noodzakelijk voor zo’n dossier.