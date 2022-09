Aalst hangt netten om afbrokkelende Sint-Jozefkerk te beveiligen: "Verhinderen dat er stenen vallen op schoolkinderen"

Er komen onder meer netten aan de kwetsbare delen van de kerk. Verder wordt ook een deel van de speelplaats én een straat afgesloten. "Al die maatregelen moeten nu voor zowel schoolkinderen als omwonenden tijdelijk voor een gevoel van veiligheid zorgen."

"Door nu maatregelen te nemen, willen we vermijden dat er zich een domino-effect voordoet", gaat Van Overmeire verder. "Sommige leien liggen los op het dak en we willen vermijden dat die op straat of op de speelplaats belanden. En ook als je kijkt naar die hele grote glasramen. Die zijn in slechte staat en als er eens een storm opkomt, kunnen er zomaar stukken loskomen. Dat willen we voorkomen."