Alle ooievaars van Zwin Natuur Park in Knokke-Heist hebben oversteek naar Afrika gehaald

Elke zomer vertrekken ooievaars naar een plek om te overwinteren. Opvallend is dat de vijf ooievaars die dit jaar een zender kregen allemaal veilig in Afrika zijn geraakt. Dat is de eerste keer sinds de start van het project in 2019. “Vorige jaren overwinterden veel ooievaars in Spanje”, legt Faveyts uit.

In 2019 is het Zwin Natuur Park begonnen met het zenderproject. “Het is belangrijk om te weten wat onze ooievaars doen en waar ze zijn in de periode dat ze niet in het Zwin zijn,” zegt Faveyts. “Met de zender krijgen we een inkijk in het leven van de vogels. Elke vijf minuten krijgen we een signaal en zo kunnen we live volgen waar ze stoppen, hoe snel en hoe hoog ze vliegen.”