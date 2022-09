"Niet mijn koning!": Kritiek op Britse politie na arrestatie van demonstranten tijdens rouwtocht van Queen Elizabeth II 

De afgelopen dagen werden verschillende demonstranten gearresteerd door de Britse politie. Op zondag, vlak voor de aankomst van de kist van Elizabeth II in Edinburgh, werd een vrouw gearresteerd met een bord "Verlaat de monarchie" voor de verstoring van de openbare orde. Diezelfde dag arresteerde de Britse politie voor de St.-Giles' Cathedral in Edinburgh een 22-jarige vrouw voor het verbreken van de rust tijdens de proclamatie van Charles tot koning. Zij werd later vrijgelaten en verschijnt binnenkort voor de politierechtbank in Edinburgh. In Oxford werd ook de 45-jarige Simon Hill gearresteerd nadat hij riep: "Wie heeft hem verkozen?".