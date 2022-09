"Zolang Duitsland het niet wil, komt er geen prijsplafond op gas": journalist en energie-expert Barbara Moens over de Europese energieplannen

Afgelopen vrijdag kwamen alle Europese energieministers samen om het onder andere te hebben over het prijsplafond, iets waar onze minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) lang voor heeft gelobbyd. Na afloop reageerde een enthousiaste Van der Straeten dat er een akkoord in de maak was, maar dat leek wat voorbarig.

"Ik begrijp de Belgische euforie, want in de lente was België samen met Spanje en nog wat landen aan het roepen in de woestijn over deze voorstellen, die toen nog ondenkbaar waren. Ondertussen zie je wel dat er een consensus aan het groeien is, maar het was vrijdag al duidelijk dat er in geen geval eensgezindheid was over het prijsplafond."