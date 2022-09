Begeleidingscentrum voor mensen met een beperking in Peer wil nieuwe campus bouwen in Hechtel-Eksel

Sint-Elisabeth in Peer, het begeleidingscentrum voor mensen met een beperking, wil een nieuwe campus bouwen in Hechtel-Eksel. De bestaande site in Wijchmaal is te klein geworden en verder uitbreiden in het dorp was daardoor geen optie. Daarom werd een vergunning aangevraagd voor de bouw van 3 parkvilla’s en een dagcentrum in Hechtel-Eksel.