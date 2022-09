Bejaard koppel raakt zwaar gewond in Kruibeke nadat man onwel wordt achter stuur

In de Lange Heihoekstraat in Kruibeke is vanmiddag een bejaard koppel zwaar gewond geraakt. De bestuurder had een hartaanval gekregen achter het stuur. De wagen belandde in de voortuin van een boerderij en kwam daar tegen enkele bomen tot stilstand.

Het koppel zeventigers kwam uit de richting van Haasdonk, maar net voor de Molenberg werd de man plots onwel. De auto reed de voortuin van een boerderij in en kwam tussen de bomen en struiken tot stilstand. Beide inzittenden moesten door de brandweer uit de auto bevrijd worden. Daarvoor moesten een aantal takken en struiken verwijderd worden. De beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis overgebracht.