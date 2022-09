Bib Heist-op-den-Berg maand dicht voor vernieuwingswerken

De bibliotheek van Heist-op-den-Berg is tot midden oktober dicht omwille van vernieuwingswerken. "We treden toe tot de regiobibliotheek Rivierenland, waar ook acht andere gemeenten in zitten", zegt schepen van Cultuur Carl Verelst (CD&V). "Daarvoor moeten een aantal praktische zaken geregeld worden, zoals de installatie van bepaalde software of het aanpassen van enkele materialen." Daarom sluit de bibliotheek een maand.