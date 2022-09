Blauwalg zorgt opnieuw voor zwemverbod in recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas

Het zwemverbod geldt in de 3 zwemzones van De Ster in Sint-Niklaas. "Ook al wordt maar in 1 zone blauwalg gezien, sluiten we onmiddellijk alle zones. Want blauwalg kan zich op een paar uur snel verplaatsen." Andere activiteiten waarbij er geen contact is met het water, zoals suppen of waterfietsen, kunnen wel nog doorgaan. "Dat gebeurt wel best in het midden van het water, blauwalg situeert zich meestal aan de rand van het water", besluit Pieter Debaets.