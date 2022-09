Wachttijd renovatiewerken loopt op tot volgend voorjaar, bouwsector vraagt realistisch energiepakket van Vlaamse regering

Ook warmtepompen kunnen momenteel bijna niet meer geplaatst worden. 36 procent ziet nog de mogelijkheid om voor het eind van 2022 te kunnen plaatsen. De voornaamste oorzaken zijn de slinkende stocks bij groothandels, de fabrikanten die niet kunnen leveren en volle orderboekjes. Vooral bij nieuwbouwprojecten is de vraag sterk gestegen. Bij bestaande woningen is dan weer vaak eerst een analyse nodig om in te schatten of warmtepompen al dan niet geschikt zijn. Ook dat levert vertraging op. 83 procent zegt dat de problemen voor maart 2023 van de baan zijn.