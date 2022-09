CEO energieleverancier Eneco: "Aantal afbetalingsplannen neemt scherp toe, benader OCMW en leg je situatie uit"

Delmée zegt dat zijn bedrijf het aantal afbetalingsplannen scherp ziet toenemen. De CEO koppelt daar wel een opvallende oproep aan. "Het is voor iedereen heel belangrijk dat ze het OCMW benaderen en de situatie uitleggen. Wat er op ons afkomt, is heel erg veel. Ik wil maar waarschuwen voor het feit dat mensen soms denken: dit komt goed, ik ga het regelen. Daarom is het goed om in een vroeg stadium te bedenken hoe je hier mee omgaat, maar ook om jezelf af te vragen, hoe ga ik het oplossen? Het OCMW is een aspect hiervan, daarnaast proberen we met alle klanten te bespreken hoe we hun factuur kunnen uitspreiden. Dat het lastig is, zeer zeker."