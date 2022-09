CHECK- Neen, Zwitserland gaat (nog) geen monsterboetes en celstraffen uitdelen aan wie verwarming te hoog zet

Let hierbij op het woord eventueel. Zwitserland kampt momenteel niet met een tekort aan natuurlijk gas en weet ook nog niet in welke mate het deze winter zal moeten rantsoeneren. Zelfs als de overheid overgaat op het plan, wil dat nog niet meteen zeggen dat mensen boetes wachten, zegt regeringswoordvoerder Markus Spörndli aan onze collega's van SWI Swissinfo.ch.

Spörndli benadrukt dat maatregelen afhangen van de ernst van de situatie. In het begin zal het burgers vooral zonder straffen aansporen zelf zuinig te zijn door bijvoorbeeld de thermostaat enkele graden lager te zetten of zoals onze correspondent aanhaalt: de oven op heteluchtmodus te zetten in plaats van op boven- en onderwarmte. Blijven tekorten toch oplopen, dan zal de regering in verdere stadia overgaan tot een bezuinigingsverplichting in publieke gebouwen en kantoren. Pas in het moeilijkste scenario worden ook individuele burgers verplicht te bezuinigen.