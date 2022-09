Van contracten met gereguleerde prijzen tot hogere nucleaire taksen: dit beveelt de CREG aan om de hoge facturen aan te pakken

In het rapport schuift de energieregulator ook de invoering van een soort "standaardproduct" naar voren: een erg vergelijkbaar energiecontract dat alle leveranciers in huis moeten hebben, als een soort "norm" in de markt. Of dat eerder een vrijblijvend model is dat de energieleveranciers moeten volgen of echt een verplicht aanbod, laat de CREG in het midden.