Dertiger uit Aarschot in de cel voor zware mishandeling van vijftiger in Scherpenheuvel-Zichem

De eerste verdachte, een 32-jarige man uit Aarschot, gaf de feiten gedeeltelijk toe. Volgens hem was er ruzie ontstaan over spullen van hem die het slachtoffer zou meegenomen hebben. Die ruzie zou uit de hand gelopen zijn, waarna hij enkele slagen zou uitgedeeld hebben. Ook gaf hij toe dat hij op het slachtoffer had geschoten toen deze in de zetel zat. De tweede verdachte, een 29-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, verklaarde dat de eerste verdachte verantwoordelijk was voor de slagen en de schoten. Hij gaf wel toe dat hij het slachtoffer geen hulp geboden had, en enkel had proberen bemiddelen.