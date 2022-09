Dieter Coppens ("Down the road") na kritiek William Boeva: "Programma heeft drempel verlaagd, maar er is nog werk"

William Boeva vindt "Down the road" een voorbeeld van wat hij omschrijft in zijn open brief als "de knuffelbeermethode" van Vlaamse media. "Waarbij de mensen met een beperking eens van de kast gehaald worden als een knuffelbeer, even het stof er wat af blazen, kijk eens, schattig hé! En hop terug op de kast tot we het weer eens kunnen laten zien", zo omschrijft de comedian het op Facebook. Kritiek waar Dieter Coppens zich niet in kan vinden.

"Dat doen we net niét. De jongeren in "Down the road" zijn mensen van wie wij allemaal kunnen leren, omdat ze in het "nu" leven en mooi en respectvol met elkaar omgaan. Die reactie krijgen we vaak van kijkers: we kunnen iets van die gasten leren", zegt Coppens.

"De jongeren in "Down the road" zijn puur en echt. En net die authenticiteit spat van het scherm: iets wat veel mensen ontroert, en daar is niets mis mee. Een gevoelige snaar raken: dat heeft niets te maken met een zogezegde "knuffelbeermethode"", vindt de televisiemaker.