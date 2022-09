Het gaat opnieuw niet goed met de merel in Vlaanderen: "Dodelijk virus is weer opgedoken"

Er is bezorgdheid onder de vogelkenners, want het usutu-virus of het "'black bird virus" is terug van weggeweest. Dat is een virus dat oorspronkelijk uit Afrika komt, maar al sinds de jaren 90 ook in Europa circuleert. "Het virus is waarschijnlijk meegelift met trekvogels", vertelt dierenarts Naomi Terriere van het Wildlife Health centrum (UGent) in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Aanvankelijk richtte de ziekte weinig schade aan, maar in 2016, 2017 en 2018 heeft er een zware epidemie gewoed onder de merels in Vlaanderen." In 2017 is de populatie zelfs met 50 procent afgenomen.