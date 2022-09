Drugsdealer op heterdaad betrapt door lokale recherche in Kortrijk

De recherche in Kortrijk hield al enkele weken een persoon in de gaten die mogelijk drugs verkocht in de omgeving van de Stasegemsestraat. Na enkele korte observaties konden de speurders op woensdag 31 augustus zowel de dealer als drie kopers op heterdaad betrappen en oppakken.

De speurders voerden nadien huiszoekingen uit, zowel op het adres van de verdachte in de Stasegemsestraat als van de kopers in Avelgem. In totaal werd meer dan 3 kilo cannabis, bijna 150 gram hasj en bijna 12 gram cocaïne aangetroffen. Daarnaast werd er meer dan 18.000 euro cash geld, een televisie en Play Station 4 in beslag genomen.