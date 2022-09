Nieuwe studie ziet duidelijk verband tussen mega-vulkaanuitbarstingen en massa-uitstervingen

Basaltvloed-uitbarstingen komen niet vaak voor in de geologische geschiedenis, zei Green. De laatste op een vergelijkbare maar toch beduidend kleinere schaal dan die van de Deccan Traps, vond zo'n 16 miljoen jaar geleden plaats in de Pacific Northwest, een gebied rond de VS-staten Oregon, Washington en Idaho.

"Hoewel de totale hoeveelheid CO2 die wordt vrijgegeven in de atmosfeer bij de moderne klimaatverandering gelukkig nog steeds veel kleiner is dat de hoeveelheid die vrijkomt bij een large igneous province, stoten we het broeikasgas erg snel uit, wat een reden tot bezorgdheid is", zei Keller.

Green voegde daaraan toe dat de uitstoot van CO2 ongemakkelijk gelijkaardig is aan de snelheid waarmee de basaltvloeden die ze bestuderen en die een impact hebben op het milieu, het gas uitstootten. Dat plaatst de klimaatverandering in het kader van historische perioden van milieurampen, zei hij.

De studie van Green, Renne en Keller is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Dartmouth Collega.