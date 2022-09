Emmy's uitgereikt: Zendaya,  Seong Gi-hun en "Stifler's mom" halen beeldje binnen, beste tv-shows zijn "Succession" en "The white lotus"

In Los Angeles zijn de Emmy's uitgereikt, de belangrijkste tv-prijzen in de VS. Zendaya won de prijs voor beste actrice voor haar rol in "Euphoria", een erg populaire reeks op HBO. Het beeldje voor beste acteur ging naar de Koreaan Lee Jung-jae voor zijn rol in de succesreeks "Squid game" op Netflix. "Succession", een serie over de erfenis van een rijke familie, won de prijs voor beste drama.