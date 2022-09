Europese Commissie wil lidstaten verplichten om elektriciteit te besparen

Vorige vrijdag kondigde de Commissie al aan dat ze zou voorstellen om verplicht elektriciteit te besparen, intussen circuleren er kladversies van de voorstellen die het college van Commissarissen vanmiddag afklopt en morgen officieel voorstelt. Daarin staat dat we ons moeten voorbereiden op mogelijke bevoorradingstekorten komende winter, onder meer door minder elektriciteit te verbruiken.

En die besparing zal dus verplicht zijn, al mogen landen wel zelf kiezen op welke manier ze de doelstellingen halen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf kiezen op welke momenten ze het verbruik naar beneden willen halen. Dat mag van de Commissie niet alleen tijdens de daluren zijn, ook tijdens de momenten dat de vraag naar elektriciteit het hoogst is, moet er verplicht bespaard worden volgens de Commissie.

Eerder was er sprake van om het totale elektriciteitsverbruik te doen dalen met 5 procent, intussen zou het al om 10 procent gaan. Op officiële cijfers is het wachten tot morgen, dan houdt von der Leyen haar State of the Union-toespraak in het Europees parlement in Straatsburg.

Het voorstel moet in elk geval nog goedgekeurd worden door de 27 lidstaten, vraag is of zij zullen instemmen met een verplichting. Energie is een nationale bevoegdheid, heel wat landen zijn niet bereid die af te staan. Zo spraken ze in juli af om het gasverbruik komende winter met 15 procent te doen dalen, maar wel vrijwillig. In het oorspronkelijke voorstel vroeg de Commissie ook om die doelstelling af te dwingen. Ook ons land vroeg en kreeg toen een uitzondering op die verplichting.