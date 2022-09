Film van de week: “Three thousand years of longing”: als je één wens mag doen, wat zeg je dan?

Tilda Swinton en Idris Elba zijn een goddelijke combinatie. Zij kreeg een Oscar voor haar rol in "Michael Clayton" en maakte indruk als de getergde moeder in "We need to talk about Kevin”. Hij is bekend van de gelauwerde TV-serie “The wire”, maakte als Heimdall deel uit van het MCU, en wordt zelfs getipt als de eerste zwarte James Bond. Zij: rank en elegant en met een androgyne uitstraling. Hij: groot en machtig en één brok sexappeal. In een hotelkamer in Cannes, met de palmbomen en het strand van de Cote d’Azur op de achtergrond, strooien ze gul met bloemetjes naar elkaar (én naar regisseur George “Mad Max” Miller).