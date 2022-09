Tijgermug steeds vaker gespot bij ons: hoe ongerust moeten we nu zijn?

De soort is alleszins in opmars in Europa. Ze had al langer voet aan de grond gekregen in het Middellandse Zeegebied, sinds de vroege jaren tweeduizend, maar is intussen verder naar het noorden opgerukt, tot aan Parijs en het Zwarte Woud. Het ITG houdt er dus rekening mee dat het een kwestie van tijd is voor ze zich ook in ons land permanent vestigt.