Besparingen, prijsplafond en overwinsten aanpakken: straks weten we hoe Europa de energiecrisis aanpakt

Aan gelekte documenten over wat de Commissie voorstelt, was er de voorbije dagen geen gebrek. De ene keer moet het totale elektriciteitsverbruik van alle consumenten in de Europese Unie met 5 procent naar beneden, in een ander document met 10 procent. Het precieze aandeel zullen we pas kennen als Von der Leyen het uitspreekt tijdens haar toespraak. Wat wel zeker is, is dat de Commissie die besparing wil opleggen aan de landen, verplichten dus.