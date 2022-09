Internationale studenten stijgen maar Howest wil West-Vlaamse eigenheid bewaren

In 2023 starten vier nieuwe opleidingen: de bacheloropleiding Human Resources Management in Brugge, en de bachelor Sociale readaptatiewetenschappen (SRW), bachelor Built Environment en graduaat Travel Support (TS) in Kortrijk. “Het zijn richtingen die goed liggen in de markt en ook toekomstperspectief bieden. Vandaar dat we daarop inzetten vanaf 2023”, zegt De Geyter. “Howest probeert zoveel mogelijk nieuwe trends en behoeften te vertalen in innovatieve profielen, opleidingen en onderzoeksprojecten.”