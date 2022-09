Jagers willen beheersplan voor wolven en starten petitie zodat wolven kunnen afgeschoten worden

Voor alle duidelijkheid, de Jagersliga wil het beheer van het wolvenbestand niet zelf doen, maar vraagt dat aan de overheid. “In veel gebieden beheert de overheid ook al een aantal andere diersoorten en we willen dat nu ook voor de wolf”, zegt Kristof Vandewoestijne van de Jagersliga. “Het is een heel beladen thema, dus we vinden het normaal dat de overheid dit voor zijn rekening neemt. Dat moet perfect kunnen want de overheid organiseert nu ook al druk- en drijfjachten op onder meer reeën en everzwijnen.”