Waarom betalen wij voor oorlog in Oekraïne? "Europa is verwikkeld in economische oorlog en moet wel doorzetten"

Zowel op Europees als op nationaal niveau probeert de politiek in te grijpen. De laatste tijd is er sprake van een Europees prijsplafond, al blijft het koffiedik kijken of zo'n drastische ingreep er wel degelijk komt. "Het is belangrijk dat de politiek blijft benadrukken dat de stijgende energieprijzen het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne", vindt Balliauw. "Er staat bij die oorlog iets fundamenteels op het spel: de organisatie van een samenleving. Daarin staan Rusland en Oekraïne lijnrecht tegenover elkaar. Het is als het ware een strijd tussen het Russische autocratische systeem en de Oekraïense democratie (in al haar onvolmaaktheid)."