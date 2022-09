Franse regisseur Jean-Luc Godard (91), vader van de nouvelle vague, is overleden 

Een nieuwe stijl kan pas ingang vinden als de oude zijn glans verloren is. In de jaren 50 is de greep van de grote studio's zo groot dat er nog bedroevend weinig vernieuwende cinema wordt gemaakt. In Frankrijk fulmineren de jonge cinefielen François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer en Jean-Luc Godard tegen de inertie in de filmwereld. Het duurt niet lang of ze groeien zelf uit tot de nieuwe klinkende namen, samen met Claude Chabrol en Alain Resnais.