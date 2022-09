Te veel pesticiden bij kinderen in Mol, Dessel en Retie: "Geen acuut risico, maar blootstelling beperken"

Uit de resultaten blijkt dat de kinderen in de drie gemeenten gemiddeld hogere waarden van pesticiden vertonen in vergelijking met andere Europese studies. Concreet gaat het om insecticiden die gebruikt worden in de maïs- en aardappelteelt, maar ook in het huishouden. "Een huismiddel tegen mieren, een muggenspray of een vlooienproduct bij huisdieren kunnen die pesticiden bevatten", zegt onderzoeker Michelle Laeremans van het VITO in Mol. Daarnaast werd ook glyfosaat aangetroffen, een onkruidverdelger die sinds 2018 verboden is voor privégebruik in Vlaanderen, maar die nog gebruikt wordt in de land- en tuinbouw.