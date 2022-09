Verenigde Naties in nieuw rapport: "Impact klimaatverandering zal verwoestend zijn als actie niet ambitieuzer wordt"

"Overstromingen, droogtes, hittegolven, extreme stormen en natuurbranden worden steeds erger", reageert Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. "Een alarmerende hoeveelheid records sneuvelt. Hittegolven in Europa. Kolossale overstromingen in Pakistan. Voortdurende, ernstige droogte in China, de Hoorn van Afrika en de Verenigde Staten. Er is niets natuurlijks aan de nieuwe schaal waarop deze rampen gebeuren. Het is de prijs die we betalen voor de verslaving van de mensheid aan fossiele brandstof."