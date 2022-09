KMI kondigt code oranje af voor felle regenbuien in Vlaams-Brabant en Brussel

Vooral in Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel, Luik en Luxemburg wordt veel regen verwacht. Vanaf middernacht tot morgenavond geldt code oranje in die provincies. Intense buien of langdurige regen kunnen voor wateroverlast zorgen. Lokaal is in 24 uur tijd 50 tot 100 liter neerslag per vierkante meter mogelijk. Ook het verkeer kan ernstige hinder ondervinden. In de provincie Luxemburg geldt code oranje tot donderdagnacht 2 uur.