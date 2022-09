Leuven kermis niet overal prikkelarm

De stad Leuven organiseert al enkele jaren een prikkelarme dag tijdens de kermis. En dat was dit jaar het geval op de tweede maandag van september. "Kermis moet voor iedereen een feest zijn, ook voor wie gevoelig is voor fel licht en zware geluiden", zegt schepen van evenementen Denise Vandevoort (Vooruit). En dat wordt ook wel geapprecieerd door vele ouders. "Met kleine kinderen is het plezanter om te komen als er minder lawaai is, minder lichtflitsen en zo en dat maakt het aangenamer", vertelt een papa. "Voor mijn jongste zoon maakt dat een groot verschil, want te veel prikkels kan hij niet zo goed aan en eerlijk gezegd vind ik dat als ouder ook wel fijner als er net iets minder prikkels zijn", voegt een mama daaraan toe. Een andere bezoeker vindt dat het niet overal opgevolgd wordt. "Op het Hooverplein lijkt het redelijk prikkelarm te zijn, maar op het Ladeuzeplein is daar weinig of niets van te merken en dat vind ik een beetje jammer", besluit de man.