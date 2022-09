Duitser krijgt levenslang voor moord op medewerker tankstation na ruzie over mondmaskerplicht

De rechtbank in Bad Kreuznach, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, classificeerde zijn daad als moord en volgde daarmee het verzoek van officier van justitie. De man werd ook veroordeeld voor illegaal wapenbezit.



De twee advocaten van de 50-jarige dader hadden daarentegen gepleit voor doodslag met verminderde aansprakelijkheid voor hun cliënt. Volgens een gerechtsdeskundige had de dader zo'n twee promille alcohol in zijn bloed op het moment dat hij de medewerker neerschoot.