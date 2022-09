Léa (3) uit Gent heeft een beperking en is elke dag 4 uur onderweg naar school, maar De Lijn komt met oplossing 

De uren dat kinderen uit het buitengewoon onderwijs soms op de bus moesten zitten, was een probleem dat vooral vorig schooljaar onder de aandacht kwam. Minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) trok daarom voor het schooljaar 2022-2023 26,6 miljoen euro uit voor extra busvervoer en taxi's, om kinderen naar hun school voor buitengewoon onderwijs te brengen. Volgens De Lijn is het probleem voor 96 procent van de kinderen verholpen.

Maar niet voor kleine Léa (3), die elke dag 4 uur onderweg is van en naar school in Landegem, op 15 kilometer van haar woonplaats in Gent. Haar mama, Anne Temmerman, trok daarom aan de alarmbel. "Ik begrijp dat het moeilijk is om iedereen te helpen, maar als er geen oplossing komt, moet iemand van het gezin minder of niet meer werken, en dat is nog financiële last extra voor de maatschappij", zegt ze.