Man aangehouden die jongen met fles op hoofd slaat op straat in Ninove

De feiten dateren van vorige week vrijdag. Een moeder was met haar 3 kinderen te voet op weg naar school in het centrum van Ninove. Een onbekende man sloeg plots met een fles op het hoofd van 1 van de kinderen. Waarom is nog niet duidelijk. Daarna vluchtte de man weg. De jongen werd met een snijwonde in zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht.

Beveiligingscamera's in de stad filmden de feiten, en zo kon de politie van Ninove de dader snel oppakken. De man van 35 is intussen aangehouden.