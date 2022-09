Na overvallen op Carrefour-winkels in Halle en Vilvoorde groeit de ongerustheid: "Willen meer politie"

Volgens burgemeester Snoeck is er dringend nood aan meer politie: "Het is nog niet zolang geleden dat dertien korpschefs aan de noodrem trokken om meer agenten te krijgen. Er is een tekort aan agenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde. In sommige zones is dat tekort zeer groot, bij ons is dat iets minder groot. Maar goed, er is te weinig politiepersoneel. En wil je je burgers goed beschermen, dat moet er voldoende personeel zijn. Daarom doe ik een oproep aan de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), om de aanwervingsprocedure bij de politie anders te structureren, zodanig dat dat veel sneller gaat. Sommigen moeten nu een jaar wachten voor ze aan de procedure van agent kunnen beginnen."