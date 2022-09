Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt neemt twee nieuwe scanners in gebruik: "Hierdoor minder blootstelling aan radioactieve stoffen"

"Er is een enorme vraag naar dergelijke scans. In alle ziekenhuizen zijn er dan ook wachtlijsten", vertelt Hans Ramaekers, algemeen directeur van het Noorderhart Mariaziekenhuis. "In veel ziekenhuizen hebben ze daarom hun openingsuren uitgebreid naar het weekend en de avond. Dat doen wij nu ook. We scanden door de week al tot tien uur 's avonds en op zaterdagvoormiddag. Nu zullen we heel het weekend scannen van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. Op zich kon dat ook met de oude apparatuur. Maar de komst van de nieuwe scans is voor ons ook ineens een mooi moment om de openingsuren uit te breiden. Hopelijk zorgen de snellere scans, die ook in het weekend gebruikt worden, voor minder lange wachtlijsten."