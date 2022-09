Opmerkelijk idee Antwerpse bedrijfsleider: "Telewerken in Zuid-Europa in plaats van dure energie betalen"

De reacties op de tweet bleven alvast niet uit. "Positief maar ook negatief. Uiteraard is dit voorstel niet voor iedereen haalbaar", nuanceert De Keyzer. "Eigenlijk is het dezelfde discussie als met het thuiswerk tijdens de COVID-periode. Dat was ook onmogelijk voor mensen die in een fabriek aan de band werken of in een ziekenhuis of tandartsenpraktijk."

Toch blijft De Keyzer graag verder redeneren in zijn ideeënexperiment. "Als grote groepen werknemers effectief naar Zuid-Europa trekken om te telewerken, dan kan je bijvoorbeeld treinen of bussen inleggen en hoef je geen vervuilend vliegtuig te nemen. Maar ik besef dat de economie helemaal stilvalt als alle 11 miljoen Belgen naar Spanje trekken, en dat willen we uiteraard ook niet."